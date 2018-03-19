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Kızıltepe çevre yolu için 60 bin imza toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF), Kızıltepe çevre yolu için imza kampanyası başlattı.

Kızıltepe çevre yolu için 60 bin imza toplandı

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF), Kızıltepe çevre yolu için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya Kızıltepeliler büyük bir ilgi gösterdi. MTDF Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter, hedeflerinin 200 bin imzaya ulaşmak olduğunu söyledi.
Türkiye’de 40 ilden daha büyük olduğu belirtilen Kızıltepe ilçesinde en büyük sorunu olan trafik sorununa neşter için imza kampanyası başlatıldı. Bu sorunun çözülmesi için ilçedeki sivil toplum kuruluşları, çevre yolunun şehrin dışına çıkarılmasını talep ediyor. İlçede bunun için bir imza kampanyası düzenlendi. Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı ve MTDF Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter, “Kızıltepe için birlik ve beraberlik içerisinde başlatılan çevre yolu imza kampanyası tüm hızıyla ve heyecanla devam ediyor” dedi.
Kampanyada 60 bin civarı imza toplandığını belirten Öter, “Hedefimiz 150 ile 200 bin imza toplamaktır. Bu kampanyaya destek veren muhtarlarımız, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnafımız, vatandaşlarımız ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Bundan hiçbir tereddütümüz yok. Bundan sonraki taleplerde de inşallah hep birlikte hareket edeceğiz. İnşallah bu birliktelikle önümüzdeki süreçte Kızıltepe’deki diğer sorunlar için de hukuk çerçevesinde ve demokratik yoldan taleplerimizi ileteceğiz” diye konuştu.

Kızıltepe çevre yolu için 60 bin imza toplandı

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