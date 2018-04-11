Kızıltepe’de gazetecilerden emniyete ziyaret

Kızıltepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkan Adnan Koçhan ve yönetim kurulu üyeleri Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü dolayısıyla Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyarette bulundu.
Cemiyet Başkanı Adnan Koçhan ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya’yı makamında ziyaret ederek polis bayramını kutladı. Emniyet Müdürü Çetinkaya, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek gazetecilere teşekkür etti. Kızıltepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Adnan Koçhan ise, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Çetinkaya’yı başarılarından dolayı tebrik ederek, basına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret sorası gazeteciler ve Çetinkaya, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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