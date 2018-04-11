HABER

Kızıltepe’de gazetecilerden emniyete ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Kızıltepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkan Adnan Koçhan ve yönetim kurulu üyeleri Türk Polis Teşkilatının 173.

Kızıltepe’de gazetecilerden emniyete ziyaret

Kızıltepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkan Adnan Koçhan ve yönetim kurulu üyeleri Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü dolayısıyla Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyarette bulundu.
Cemiyet Başkanı Adnan Koçhan ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya’yı makamında ziyaret ederek polis bayramını kutladı. Emniyet Müdürü Çetinkaya, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek gazetecilere teşekkür etti. Kızıltepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Adnan Koçhan ise, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Çetinkaya’yı başarılarından dolayı tebrik ederek, basına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret sorası gazeteciler ve Çetinkaya, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.