Kızıltepe’de ‘insanlık ölmüş’ dedirten görüntü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde görme engelli 80 yaşlarındaki bir kadının gideceği yeri arayıp bulamaması ve yanından geçen insanların buna aldırış etmemesi pes dedirtti.
Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanında görme engelli olan ve yürümekte güçlük çektiği görülen 80 yaşlarındaki yaşlı bir kadın gideceği yeri dakikalarca aradı. Ancak bütün çabalara rağmen kadın gideceği yeri bulamadı. Bastonlu yaşlı kadının bu durumuna sokaktan geçen vatandaşların aldırış etmemesi ‘insanlık ölmüş’ sözünü akıllara getirdi. Görüntülerde yorgun ve bitkin olduğu gözüken çaresiz kadın, elindeki baston yardımıyla gideceği yönü bulmaya çalışsa da başarısız oldu. Bu durumu gören bir vatandaş olanları cep telefonu kamerasına kaydetti.
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