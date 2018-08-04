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Kızıltepe'de Pişmaniye Festivali'nde izdiham 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

İZMİT Belediyesi tarafından, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Pişmaniye Festivali'nde dağtılan pişmaniyelerden almak isteyenler izdihama neden oldu. Çocuklardan bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.  Kızıltepe ilçesinde dün akşam geç saatlere kadar devam eden festival programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İzmit Belediye Başkanı Dr.

Kızıltepe'de Pişmaniye Festivali'nde izdiham 

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- İZMİT Belediyesi tarafından, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Pişmaniye Festivali'nde dağtılan pişmaniyelerden almak isteyenler izdihama neden oldu. Çocuklardan bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.
Kızıltepe ilçesinde dün akşam geç saatlere kadar devam eden festival programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli AK Parti Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve çok sayıda davetli katıldı.
Mehteran takımının ilçe merkezinden geçişi ve tören alanındaki gösterisinden sonra, Kızıltepe Belediyesi folklor ekibi de yöreye ait oyunları sergiledi. Daha sonra törene katılan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, burada yaptığı konuşmada, Amerika ve Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, "Kızıltepeyi çok seviyoruz, ayrı gayrımız yok. Kardeşiz, dostuz, akrabayız. Bu millet, Çanakale’de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz hain darbe girşiminde de omuz omuza, kol kola, gönül gönüle Türkiye ve insan düşmanlarına en güzel cevabı verdi. Onun için biz buraya gelirken gönlümüz coşarak geliyoruz. Burada görüyoruz ki hem hükümetimiz, hem görevlendirme yapılan belediyeler çok güzel çalışmalar başlatmış ve sürdürüyor. O eskideki talihsiz dönemler artık geride kaldı. Kaynakların çarçur edilip başka yerlere saçıldığı ve evladımız olan yavrularımızın haklarını, hukuklarını ve hatta canlarını kaybettiği o karanlık günleri geride bıraktık. O islam düşmanı Amerika'ya, o Türkiye düşmanı Avrupaya, ki bunun her dönemde göstermişlerdi. En güzel cevabı birlik beraberliğimizle gösterelim hizmetlerimizle gösterelim bir birimize sarılarak gösterelim" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Yaman, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve diğer yetkililer birlikte tepsi başına geçerek pişmaniye yaptı. Yapılan pişmaniyeler daha sonra tören alanına gelen vatandaşlara dağıtıldı. Pişmaniye dağıtımı sırasında daha fazla pişmaniye almak isteyen yaşlı, genç erkek ve kadınlar ile çocular, izdihama yol açtı. Bazı çocuklar izdiham alanında ezilme tehlikesi yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Kızıltepe'de Pişmaniye Festivali'nde izdiham Kızıltepe'de Pişmaniye Festivali'nde izdiham Kızıltepe'de Pişmaniye Festivali'nde izdiham Kızıltepe'de Pişmaniye Festivali'nde izdiham

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