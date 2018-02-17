Kızıltepe’de sağanak yağış yolları göle çevirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojinin Mardin ve çevresi için yaptığı uyarıların ardından Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmurla birlikte Koçhisar Mahallesi’nde yollar göle döndü, rögarlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf Şerif Şeran, her yağmur ardından yolların göle döndüğünü söyleyerek yetkilerinin duruma çözüm bulmasını istedi.