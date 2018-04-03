İSTANBUL (AA) - Bir özel harekat polisinin gerçek yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan "Kızım ve Ben" filminin galası yapıldı.

İstanbul Sapphire AVM'de yapılan galaya, film ekibinin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Filmde özel harekat polisi "Doruk" karakterini canlandıran Cemal Hünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin çok özel bir proje olduğunu söyledi.

Hünal, filmde severek çalıştıklarını belirterek, "Çok duygusal bir senaryo. Hem bir aile hikayesi hem bir polisin hikayesi. Çok emek verdik. Benim için çok güzel bir anlamı var. Gerek polislerimize atfedildiği için, gerek parçalanan ailelere ve çocukların çektiği acılara değindiği için. Samimi bir proje, umarım seyirci beğenir." diye konuştu.

"Kızım ve Ben"in gerçeği yansıtmaya odaklandığını vurgulayan Hünal, böyle bir filmde hem dram hem komedinin doğal olarak oluştuğunu ifade etti.

Filmi yazıp yöneten Murat Gürvardar ise yapım ekibinin her türlü desteği sağladığına işaret ederek, "Cengiz ağabey (Kurtoğlu) kendini oynadı. Çünkü gerçek hayat hikayesinde Cemal Bey'in canlandırdığı karakter Cengiz ağabeye hayranmış. Rica ettik o da geldi. Çok güzel oyuncularla çalıştık." dedi.