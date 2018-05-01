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'Kızımın doğum gününde, cebimde 50 kuruşum var' deyip köprüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

ADANA'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y.

ADANA'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y. (39), Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprünün korkuluklarına çıktı. Kızının doğum gününde, cebinde 50 kuruşu olduğunu söyleyen Ş.Y.'yi, nehre atlarken son anda polisler yakalayıp kurtardı.
Olay, Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsü'nde meydana geldi. İddaya göre, 6 aydır iş bulamayan ve simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Ş.Y., sabah abdest alıp, çocuklarıyla vedalaşarak evden çıktı. Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprüye gelen Ş.Y., korkuluklara çıktı. Kendisini nehre atacağını söyleyen Ş.Y.'yi, polis uzun süre inka etmeye çalıştı.
'45 KİLOYA DÜŞTÜM?
Ş.Y., 50 milyar borcu olduğunu iddia ederek, "Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Şu halime bakın, 45 kiloya düştüm. Böyle baba mı olur. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter" dedi. Bu sırada Ş.Y., cebindeki 50 kuruşu polisin üzerine attı. Ş.Y., kendisini korkuluklardan boşluğa bırakmak üzereyken, polisler hamle yaptı. Polisler, son anda yakaladıkları Ş.Y.'yi, korkuluklardan çekip aldı. Ş.Y., ifade için polis merkezine götürüldü.

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