Kızına cinsel istismarda bulunan kişiye 118 yıl hapis

Ankara'da 15 yaşındaki kızına bir yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi, 118 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde izleyiciye kapalı görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Ç. (35) ve avukatı katıldı.
Sanığın son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, sanığı "cinsel istismar" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 39 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanığın, mağdurun birinci dereceden akrabası olması ve suçun 15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı cebir ve tehditle birden fazla kez işlenmesini göz önüne alan heyet, cezayı 118 yıl 1 ay 15 güne çıkardı.
Tutukluluk halinin devamına hükmedilen Y.Ç, cezaevine götürüldü.
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