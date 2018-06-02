HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kızını kaybeden anneden "üst geçit" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

Samsun'da, kızını trafik kazasında kaybeden anne, çocuğunun yaşamının yitirdiği yere üst geçit konulması isteğiyle pankart açıp açıklama yaptı

Samsun'da trafik kazasında kızı ölen anne, kazanın meydana geldiği yere üst geçit yapılmasını istedi.

Samsun-Ordu karayolu Kılıçdede Kavşağı'nda geçen hafta yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Azra Baştaş bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığını hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Anne Lale Baştaş, kendisine destek veren vatandaşlarla kazanın meydana geldiği yere gidip, "Başka Azra'lar ölmesin" ve "tramvay duraklarına üst geçit" yazılı pankart açtı.

Baştaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının hayatını kaybettiği yaya geçidinde trafik ışığı veya üst geçit bulunmadığını söyledi.

Yetkililerden tehlikeli yerlere üst geçit yapmalarını isteyen Baştaş, şunları kaydetti:

"Henüz 10 yaşında olan Azram, melek yüzlüm, benim her şeyimdi. Bu bir kaza mıydı, yoksa ihmal mi, bilmiyorum. Daha önce burada benzer kazaların olması ve hiçbir önlem alınmaması, bunun cevabını veriyor. Şehirlerarası yolda yolun karşısına geçmek için ne alt geçit ne üst geçit ne de trafik ışığı bulunuyor. Bundan sonra hiçbir annenin yüreği yapmasın. Yetkililer bir an önce önlemleri alsın."

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit olduİYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu
AK Partili Şengül, Karşıyaka Çarşısı'nda İzmir Marşı çaldırdıAK Partili Şengül, Karşıyaka Çarşısı'nda İzmir Marşı çaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne eylem trafik kazası tramvay durağı üst geçit

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.