Samsun'da trafik kazasında kızı ölen anne, kazanın meydana geldiği yere üst geçit yapılmasını istedi.

Samsun-Ordu karayolu Kılıçdede Kavşağı'nda geçen hafta yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Azra Baştaş bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığını hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Anne Lale Baştaş, kendisine destek veren vatandaşlarla kazanın meydana geldiği yere gidip, "Başka Azra'lar ölmesin" ve "tramvay duraklarına üst geçit" yazılı pankart açtı.

Baştaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının hayatını kaybettiği yaya geçidinde trafik ışığı veya üst geçit bulunmadığını söyledi.

Yetkililerden tehlikeli yerlere üst geçit yapmalarını isteyen Baştaş, şunları kaydetti:

"Henüz 10 yaşında olan Azram, melek yüzlüm, benim her şeyimdi. Bu bir kaza mıydı, yoksa ihmal mi, bilmiyorum. Daha önce burada benzer kazaların olması ve hiçbir önlem alınmaması, bunun cevabını veriyor. Şehirlerarası yolda yolun karşısına geçmek için ne alt geçit ne üst geçit ne de trafik ışığı bulunuyor. Bundan sonra hiçbir annenin yüreği yapmasın. Yetkililer bir an önce önlemleri alsın."

