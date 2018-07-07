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Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Pencereden düşerek ölen Abdulhadi Işık için cenaze namazı kılındı.

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Pencereden düşerek ölen Abdulhadi Işık için cenaze namazı kılındı. Babasının düştüğünü görüp yardıma koşarken merdivenlerden yuvarlanıp ayağı kırılan Emin Işık da cenazeye katıldı. Büyük üzüntü yaşayan ve tabuta dayanarak ağlayan Emin Işık'ı yakınları teskin etti. Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin imamı Cevat Aslan, Abdulhadi Işık'ın dün camideki bir elektrik arızasının giderilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Abdulhadi Işık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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