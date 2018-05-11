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Kızının yardımıyla okuma yazma öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:34 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de doğuştan engeli bulunan ve 5 yaşındaki kızının yardımıyla okuma yazma öğrenen Dursun Onay sertifikasını almanın sevincini yaşadı - MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken: - "MEB olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İnşallah bu çalışmalarla ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak"

Kırıkkale'de İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 60 kişi sertifikalarını aldı.

Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, kursa katılanların örnek bir işe imza attığını dile getirerek, kursların ardından daha eğitimli nesillerin yetişeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderliğinde yeni bir seferberlik başladığını ifade etti.

- "Okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak"

Kurslara katılım düzeyinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Azdiken, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'de de beklenenin çok üzerinde bir katılım olmuş. Bin 700 kişiye şubat ayından itibaren kurs verilmiş. Öğretmenlerimizin emeği ile bin 700 kişi sertifika almaya hak kazanmış. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. MEB olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İnşallah bu çalışmalarla ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak. Kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kursa katılan 65 yaşındaki Leyla Gümüş ise "Kursun açılmasında öncü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederim. Okuma yazma öğrendikten sonra kendime güven geldi. Sanki karanlıktan çıkmış gibiyim." dedi.

Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan 60 kişiye sertifikaları, Vali Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Azdiken ve MEB Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk tarafından verildi.

Törende, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde yaşayan, doğuştan ayaklarında ve kollarında fiziksel engeli bulunan ve 5 yaşındaki kızının yardımıyla kursu başarıyla tamamlayan Dursun Onay da kızıyla sertifikasını almanın mutluluğunu yaşadı.

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