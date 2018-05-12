HABER

Kızıyla evden ayrılan hamile kadın, 15 gündür kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 aylık hamile olan Yaşariye Baysal (24), 3 yaşındaki kızını da yanına alarak ortadan kayboldu.

Kızıyla evden ayrılan hamile kadın, 15 gündür kayıp

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 aylık hamile olan Yaşariye Baysal (24), 3 yaşındaki kızını da yanına alarak ortadan kayboldu. Eşi, anne ve babası, Yaşariye Baysal'ın evine dönmesini istedi.
Ereğli Toyfanlı köyünde eşiyle birlikte babasının evinde yaşayan 3 aylık hamile olan Yaşariye Baysal, 15 gün önce 3 yaşındaki kızı Irmak'ı hastaneye götürmek için çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Yaşariye Baysal, babasına geri dönmeyeceğini belirttiği mesaj atarken, bir daha kendisinden haber alınamadı. 15 gün önce kızının hastaneye gideceğini söylemesi üzerine 100 lira para verdiğini söyleyen baba Şaban Kılıç (51), "Kızım, çocuğunu doktora götüreceğini, kendisi de 3 aylık hamile olduğu için kontrole gideceğini söyledi. Ben de kendisine 100 lira verdim. Sonra benim cebimden haberim olmadan 200 lira daha almış. Evden çıktıktan sonra bana 'Baba, ben bir daha geri dönmeyeceğim. Bütün her şey size kalsın' diye mesaj atmış. Kendisini aramaya çalıştık. Bizi komple engellemiş. Başka arkadaşların telefonundan aradık ulaşamadık. Kızımın evine geri dönmesini istiyorum" dedi.
Yaşariye Baysal'ın eşi Halil Baysal (30) ise eşi ile aralarında hiçbir problem olmadığını, eşinin bir sıkıntısının da olmadığını, çocuklarını doktora götürmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını söyledi.
Kısa süre önce felç geçiren anne Nazikar Kılıç ise, "Kızım seni çok özledik. Torunumu da çok özledim. Ne olur geri dön. Seni çok seviyoruz" diyerek kızına seslendi.
FOTOĞRAFLI

Kızıyla evden ayrılan hamile kadın, 15 gündür kayıpKızıyla evden ayrılan hamile kadın, 15 gündür kayıpKızıyla evden ayrılan hamile kadın, 15 gündür kayıpKızıyla evden ayrılan hamile kadın, 15 gündür kayıp

Güne damga vuran kare!Güne damga vuran kare!
Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!
'Delil Serhat' yakalandı'Delil Serhat' yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.