Kızlar, anneleriyle ‘Muş Köftesi’ yarışmasına katıldı

Muş’ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen köfte yarışmasına katılan anne ve kızları, en güzel köfteyi yapabilmek için hünerlerini sergiledi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 11 kız öğrenci, anneleriyle beraber Muş Köftesi yarışmasına katılarak, dereceye girmek adına hünerli parmaklarını yarıştırdı. Yarışmacılar tarafından hazırlanan köfteler, jüriye sunularak puanlandırma yapıldı. Anne ve kızların büyük çaba gösterdiği yarışmada, dereceye girenlere çeşitli mutfak araç ve gereçleri hediye edildi.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatma Ayraç, Turizm Haftası kapsamında verimli bir etkinlik düzenlediklerini, yarışmada birinci olan Esra Tekin ve annesine tost makinesi, ikinci olan Esra Gültürk ve annesine narenciye sıkacağı, üçüncülüğü elde eden Mehtap Ak ve annesine de kaşık çatal seti hediye edildiğini ifade etti.