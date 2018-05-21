Tuğba Özdemir (22) Eskişehir İlahiyat Fakültesi mezunuydu. Tuğçe Özdemir (21) ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyordu. İki kardeş, 18 Temmuz 2017 tarihinde iş başvurusu yaptıktan sonra evlerine gitmek üzere yola çıktı. İki kız kardeş Pendik Köprüsü'ndeki yaya kaldırımında yürüyordu. Bu sırada Dursun Hazır (64)'ın kullandığı otomobil önce bariyerlere sonra yol kenarında park halindeki araca ve iki kardeşe çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuğba Özdemir olay yerinde yaşamını yitirirken Tuğçe Özdemir 21 gün sonra hayata veda etti. Kaza sırasında aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Dursun Hazır, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak duruşmadaki iyi hali ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak cezası 5 yıl 10 aya indirildi. 10 Nisan 2018 tarihinde verilen mahkeme kararında kaçma ve delilleri karartma ihtimali kalmadığı, sağlık sebepleri gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

Cansel KİRAZ - Yüksel KOÇ - Harun UYANIK /İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te kaldırımda yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler, aşırı hız yaptığı belirtilen sürücünün çarpması sonucu öldü. Feci kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü, yaklaşık 8,5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Kızlarını kaybeden aile karara tepki gösterdi.

“CEZASINI ALMASINI İSTİYORUM"

Kızlarının ölümüne neden olan sürücünün 8,5 ay hapiste yattıktan sonra serbest kalması Özdemir çifti tepki gösterdi.

3 kızından 2'sini kazada kaybeden Yılmaz Özdemir, “Olay günü annelerini arıyorlar, anneleri ısrarla 'taksi ya da minibüse binin' diyor. 'Biz yürüyeceğiz, hava güzel' diyorlar. Yukarıya doğru yürürken metronun çıkışında karşılarından gelen araç 140 kilometre hızla önce duvara ve park halindeki araca çarpıyor. Sonra çocukları da alıyor altında sürüklüyor" dedi.

Yılmaz Özdemir, "Sürücü tutuklandı ancak 8,5 ay sonra serbest kaldı. İki can gidiyor 8 ay veriliyor. Emsal sayılacak cezasını almasını istiyorum" diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN HATALARI YOK

Ev hanımı olan Anne Fatma Özdemir ise kazayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. “Benim çocuklarım kaldırımda yürüyor, karşıdan karşıya geçmiyor, ışık hatası yok, onların hiçbir şekilde hataları yok. Kaldırımda yürüyen çocuklara 140 kilometre hızla gelip çarpıyor. 8,5 ay mıdır bunun cezası? Ben Ramazan ayına üzülerek giriyorum, çocuklarım sahura kadar beni beklerlerdi. Ben dün akşam ağlayarak sahura kalktım. İçim acıyor" diye konuştu.