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Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 09:33 | Son Güncelleme

Adana'da bir kadının arkasından yaklaşarak "yankesicilik" yöntemiyle cep telefonunu çaldıktan sonra ayakkabısı büyük olduğu için seke seke kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan İ.K., yolda yürüdüğü sırada arkasına sessizce yaklaşan bir yankesicinin hedefi oldu. Yankesici, sadece 4 saniye içerisinde İ.K.'nin cebindeki cep telefonunu çaldıktan sonra ayakkabısı büyük olduğu için seke seke olay yerinden kaçtı.

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Talihsiz kadın telefonunun çalındığını eve gittiğinde fark etti. Durumu annesi Hatice K.'ye bildiren kadın, annesiyle birlikte polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Bir iş yerine ait kameranın, olay anını saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.

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Polis, söz konusu görüntülerdeki kişinin, daha önce de aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Fatih Ç. olduğunu belirledi. Zanlı, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Fatih Ç., “Uyuşturucu alacak param olmayınca ben de kapkaç yapmaya karar verdim. Telefonu alıp, seyyar bir satıcıya 300 lira karşılığında sattım. Çok pişmanım” dedi ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle numarası büyük ayakkabı giydiği, bu nedenle seke seke yürüdüğü ortaya çıktı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan hırsızlık

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