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KKK darbe davasında tahliye talepleri reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Önceki celselerde dinlenen tanıkların ifadelerine ve taleplerine ilişkin beyanları alınan sanıklar, aleyhteki hususları kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Davanın tutuklu sanıkları da iddia makamının dün görülen celsede açıkladığı tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddedilmesi yönündeki mütalaaya karşı beyanda bulunarak tahliye taleplerini yineledi.

Taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Henüz dinlenilmeyen tanıkların gelecek duruşmada dinlenilmesini kararlaştıran mahkeme, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmetti.

Olay günü fazla mesai sebebiyle kışlada kaldıkları iddiasında bulunan sanıklar yönünden darbe girişiminden önceki 3 aya kadar kışlaya giriş çıkış kayıtlarının istenilmesine karar veren mahkeme, eski tuğgeneraller Erhan Caha ve Adem Boduroğlu'nun HTS kayıtlarının ilgili makamlardan istenilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, "üzerine atılı suçun niteliği", "delil durumu" ve "adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Davanın görülmesine 19 Kasım'da devam edilecek.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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