KKK darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, olay tarihinde vatani görevini yapan M.K, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam kozmik oda nöbetçisi olduğunu, bu esnada sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun kapıyı açmasını istediğini ancak bu talebini yerine getirmeyince kapıyı tekmelediğini ifade etti.

M.K, bu durumu bildirdiği Güvenlik Kamera Merkezi'ndeki yetkililerin Boduroğlu'nu içeriye almasını emrettiğini, Boduroğlu'dan sonra, daha önce görmediği, üniformalarında isimlikleri olmayan albay ve yarbayların da içeri girdiğini ifade etti.

Akşam içtimasında sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın TSK'nın yönetime el koyduğunu söylediğini aktaran M.K, daha sonra kendisinin de aralarında bulunduğu uzun boylu askerlerin seçilerek cephanelik bölgesine götürüldüğünü anlattı.