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KKK darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada tanıklar dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, P.Ö, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da garson olarak görev yaptığı komuta katında bulunduğunu belirten P.Ö, akşam saatlerinde sanık eski Özel Kalem Müdürü albay Nuh Altınsoy'un çay ocağına gelerek, herkesin evine gitmesini istediğini aktardı.

Tanık P.Ö, kuvvet komutanının emir subayı talimat vermeden karargahtan ayrılamayacaklarını söylediklerini ancak Altınsoy'un kendilerine kızarak komuta katını terk etmeleri için bir kez daha talimat verdiğini anlattı.

İlerleyen saatlerde Altınsoy'un çay ocağını telefonla arayıp, neden çıkmadıklarını bir kez daha sorduğunu aktaran P.Ö, "Biz de Altınsoy'a bomba ihbarı olduğunu, araç tahsis edilmediği için karargahta kalmaya devam ettiğimizi söyledik. Bunun üzerine çay ocağına gelen Altınsoy, 45 lira uzatarak, taksi parası olarak kullanmamızı istedi ancak kabul etmedik. Altınsoy 'Şimdi çıkmazsanız sabaha kadar burada kalmak zorunda kalırsınız' diyerek bizi gönderdi." ifadelerini kullandı.

Altınsoy'un baskıları nedeniyle komuta katından ayrıldıklarını, nizamiye geldiklerinde çıkışlarına izin verilmediğini anlatan P.Ö, savaş uçaklarının sesi gelmesi nedeniyle komuta katına dönmeye karar verdiklerini belirtti.

Karşılaştıkları silahlı ve kamuflajlı askerlerin yönlendirmesiyle otoparka gittiklerini bildiren P.Ö, burada bekledikleri sırada kendilerine ilk önce siber saldırı olduğu, daha sonra tatbikat yapıldığının söylendiğini ifade etti.

Tanık P.Ö, ilerleyen saatlerde kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişinin karargahtan ayrılmasına izin verildiğini sözlerine ekledi.

- "Gelişmelerden haberdar etmedi"

Tanık S.Ö. de olay tarihinde albay rütbesinde KKK karargahında görevli olduğunu söyledi.

Evinde bulunduğu sırada uçakların alçaktan uçması ve İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından kapatılmasına ilişkin haberleri izlediğini belirten S.Ö, olağan dışı bir gelişme olduğunu anladığını dile getirdi.

Bunun üzerine binbaşı Altuğ Kayışoğlu'nu aradığını, sistemlerde hata olup olmadığını sorduğunu ifade eden S.Ö, "Kayışoğlu bana olağan dışı bir gelişme olmadığını söyledi. İkinci görüşmemizde ise herkesin görevinin başında olduğunu bildirdi. Beni gelişmelerden haberdar etmedi." dedi.

Tanık M.B. ve T.V. de olay günü yaşadıklarını anlattı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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