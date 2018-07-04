KKK darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, P.Ö, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da garson olarak görev yaptığı komuta katında bulunduğunu belirten P.Ö, akşam saatlerinde sanık eski Özel Kalem Müdürü albay Nuh Altınsoy'un çay ocağına gelerek, herkesin evine gitmesini istediğini aktardı.

Tanık P.Ö, kuvvet komutanının emir subayı talimat vermeden karargahtan ayrılamayacaklarını söylediklerini ancak Altınsoy'un kendilerine kızarak komuta katını terk etmeleri için bir kez daha talimat verdiğini anlattı.

İlerleyen saatlerde Altınsoy'un çay ocağını telefonla arayıp, neden çıkmadıklarını bir kez daha sorduğunu aktaran P.Ö, "Biz de Altınsoy'a bomba ihbarı olduğunu, araç tahsis edilmediği için karargahta kalmaya devam ettiğimizi söyledik. Bunun üzerine çay ocağına gelen Altınsoy, 45 lira uzatarak, taksi parası olarak kullanmamızı istedi ancak kabul etmedik. Altınsoy 'Şimdi çıkmazsanız sabaha kadar burada kalmak zorunda kalırsınız' diyerek bizi gönderdi." ifadelerini kullandı.