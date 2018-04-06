KKK darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Tanık beyanlarının ardından sanık ve avukatlarının tahliye talebi ile cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme ara kararını açıkladı.
Buna göre, "üzerine atılı suçun niteliği", "delil durumu" ve "adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Mahkeme, KKK Karargahı'nda ne tür tatbikatların yapıldığı, bu süreçte hangi silahların kullanıldığı ve kimlerin katıldığına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti.
Müştekilerin, davaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, gelecek celse bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.
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