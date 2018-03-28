KKK darbe girişimi davasında müşteki beyanları alındı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada müşteki beyanları alındı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada, dönemin KKK Denetleme ve Değerlendirme Başkanı emekli Tümgeneral Ali Doğan İnce, yaşadıklarını anlattı.
Darbecilere karşı mücadele ederken hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başlayan İnce, karargahta bulunduğu sırada, dönemin Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İhsan Uyar'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Kara Havacılık Komutanlığına gittiği bilgisini aldığını söyledi.
Akşam saatlerine doğru Gazi Orduevindeki bir meslektaşının düğününe katıldığını, buradaki komutanların yüzlerinin asık olduğunu gördüğünü dile getiren İnce, daha sonra Merkez Orduevindeki konutuna geçtiğini kaydetti.
Lojman nizamiyesine geldiği sırada bir kadının "Kocamı götürdüler" diye bağırdığını duyduğunu aktaran İnce, "Kadına 'Siz kimsiniz, kocanızı kim götürdü?' diye sorunca 'Fikret paşanın eşiyim' dedi. Polisi aramasını istedim." diye konuştu.
Bunun üzerine KKK Harekat Merkezini aradığını, telefona çıkan Ali Rıza Çağlar'ın kendisine tatbikat olduğunu söylediğini aktaran İnce, daha sonra Harekat Başkanı Tümgeneral Mehmet Okkan'ı aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti.
Bir zaman sonra görüştüğü sanık eski tuğgeneral Erhan Caha'nın da bütün kuvvetlerin katıldığı bir tatbikat icra edildiğini söylediğini anlatan İnce, bu gelişme üzerine kendisini almaları için araç sevk amirliğini aradığını belirtti.
Telefona çıkan binbaşıdan karargaha giriş ve çıkışların yasaklandığı bilgisini aldığını ifade eden İnce, aracın gelmesini beklediği sırada helikopterlerin ateş etmeye başladığını, bunun üzerine nizamiye kapılarının kapatılması emrini verdiğini aktardı.
- "Beni almaya gelmişler"
Nizamiye bölgesinden silah seslerinin geldiğini, yaklaşık 10 dakika süren bir çatışmanın yaşandığını aktaran İnce, şöyle devam etti:
"Beni almaya geldiklerini öğrendim. Kapıdaki uzman çavuşu yaralamışlardı. Karargahı aradım, Tuğgeneral Adem Boduroğlu telefonu açtı. Darbe yapıldığını, görevimin olmadığını, kuvvetin emrine verildiğimi ve evimde kalmam gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Nevzat Büyükceren'i aradım. Elinde kuvvet olup olmadığını sordum, olmadığını söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığını da aradım, kimseye ulaşamadım. Saat 05.00 civarında Korgeneral Yıldırım Güvenç beni aradı. Kara Harp Okulu Komutanlığına giderek öğrencileri ve silahları toplayıp saymamı emretti. Karargahta keşif yapmaya gittim. 2 Nolu Nizamiye'de, 'Yaklaşma ateş ederim' ikazı üzerine orduevine döndüm. Televizyondan hainlerin kaçtığını gördüm."
Sanık eski Tuğgeneral Adem Boduroğlu'na "Yaptığınız iş yanlış, yarın çoluk çocuğun dışarı çıkamaz." diyerek darbe girişimine son vermesini istediğini anlatan İnce, "Boduroğlu sessiz kaldı. Moralleri bozulmuştu. İçeriden bir mühendis ile görüştük ve emniyetli olduğunu teyit etmeye müteakip içeri girdik. Şahsıma zarar vermeye çalışan herkesten şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan duruşmanın öğleden önceki bölümünde darbeciler tarafından derdest edilerek Akıncı Üssüne götürülen dönemin KKK Personel Daire Başkanı emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk ile KKK Destek Grup Komutanı Albay Tuncay Polat da olay günü yaşadıklarını anlattı.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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