KKK darbe girişimi davasında müşteki beyanları alındı

Lojman nizamiyesine geldiği sırada bir kadının "Kocamı götürdüler" diye bağırdığını duyduğunu aktaran İnce, "Kadına 'Siz kimsiniz, kocanızı kim götürdü?' diye sorunca 'Fikret paşanın eşiyim' dedi. Polisi aramasını istedim." diye konuştu.

Akşam saatlerine doğru Gazi Orduevindeki bir meslektaşının düğününe katıldığını, buradaki komutanların yüzlerinin asık olduğunu gördüğünü dile getiren İnce, daha sonra Merkez Orduevindeki konutuna geçtiğini kaydetti.

Bunun üzerine KKK Harekat Merkezini aradığını, telefona çıkan Ali Rıza Çağlar'ın kendisine tatbikat olduğunu söylediğini aktaran İnce, daha sonra Harekat Başkanı Tümgeneral Mehmet Okkan'ı aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti.

Bir zaman sonra görüştüğü sanık eski tuğgeneral Erhan Caha'nın da bütün kuvvetlerin katıldığı bir tatbikat icra edildiğini söylediğini anlatan İnce, bu gelişme üzerine kendisini almaları için araç sevk amirliğini aradığını belirtti.

Telefona çıkan binbaşıdan karargaha giriş ve çıkışların yasaklandığı bilgisini aldığını ifade eden İnce, aracın gelmesini beklediği sırada helikopterlerin ateş etmeye başladığını, bunun üzerine nizamiye kapılarının kapatılması emrini verdiğini aktardı.

- "Beni almaya gelmişler"

Nizamiye bölgesinden silah seslerinin geldiğini, yaklaşık 10 dakika süren bir çatışmanın yaşandığını aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Beni almaya geldiklerini öğrendim. Kapıdaki uzman çavuşu yaralamışlardı. Karargahı aradım, Tuğgeneral Adem Boduroğlu telefonu açtı. Darbe yapıldığını, görevimin olmadığını, kuvvetin emrine verildiğimi ve evimde kalmam gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Nevzat Büyükceren'i aradım. Elinde kuvvet olup olmadığını sordum, olmadığını söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığını da aradım, kimseye ulaşamadım. Saat 05.00 civarında Korgeneral Yıldırım Güvenç beni aradı. Kara Harp Okulu Komutanlığına giderek öğrencileri ve silahları toplayıp saymamı emretti. Karargahta keşif yapmaya gittim. 2 Nolu Nizamiye'de, 'Yaklaşma ateş ederim' ikazı üzerine orduevine döndüm. Televizyondan hainlerin kaçtığını gördüm."