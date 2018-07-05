KKK darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada Ö.M, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Olay tarihinde karargah kantininden sorumlu astsubay olduğunu belirten M.Ö, 15 Temmuz akşamı bir üsteğmen ve bir binbaşının siber saldırı olduğunu söyleyerek kantinin kapatılmasını istediklerini ifade etti.

Kantini kapatmak için hazırlık yaptığı esnada söz konusu subaylar tarafından cep telefonuna el konulduğunu anlatan Ö.M, daha sonra karargahı terk etmesi için emir verildiğini kaydetti.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde kendisinin de aralarında olduğu bir grup askerin karargahtan ayrıldığını aktaran Ö.M, bu sırada bazı askerlerin ise karargaha giriş yaptığını, bu duruma anlam veremediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, tanık Ö.M'den kantini kapatıp karargahtan ayrılmasını isteyen ve cep telefonuna el koyan üsteğmen ile binbaşıyı teşhis etmesini istedi.