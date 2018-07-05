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KKK darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada tanıklar dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada Ö.M, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Olay tarihinde karargah kantininden sorumlu astsubay olduğunu belirten M.Ö, 15 Temmuz akşamı bir üsteğmen ve bir binbaşının siber saldırı olduğunu söyleyerek kantinin kapatılmasını istediklerini ifade etti.

Kantini kapatmak için hazırlık yaptığı esnada söz konusu subaylar tarafından cep telefonuna el konulduğunu anlatan Ö.M, daha sonra karargahı terk etmesi için emir verildiğini kaydetti.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde kendisinin de aralarında olduğu bir grup askerin karargahtan ayrıldığını aktaran Ö.M, bu sırada bazı askerlerin ise karargaha giriş yaptığını, bu duruma anlam veremediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, tanık Ö.M'den kantini kapatıp karargahtan ayrılmasını isteyen ve cep telefonuna el koyan üsteğmen ile binbaşıyı teşhis etmesini istedi.

Bunun üzerine duruşma salonundaki sanıklar arasında yer alan Bayram Üstündağ'ın o gece gördüğü üsteğmen olduğunu belirten Ö.M, binbaşı rütbesindeki diğer sanığı ise teşhis edemedi.

- "Haberleri görünce birliğe gitmedim"

Ankara Merkez Komutanlığı İkinci Bölge'de görev yaptığını bildiren tanık İ.T de darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada, karargaha gelmesi için telefonuna mesaj geldiğini vurguladı.

Televizyonda darbe girişimine ilişkin haberleri gördüğünü, yaşanan belirsizlik nedeniyle karargaha gitmediğini anlatan İ.T, KKK karargahındaki darbe girişimi faaliyetleri hakkında bilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Tanık M.K ise olay tarihinde mutfaktan sorumlu astsubay olduğunu belirtti.

Olay gecesi alaydaki askerlerin içtima alanına çıktığını gördüğünü aktaran M.K, burada yapılan konuşmaları duyamadığını ifade etti.

Kısa bir süre sonra kendisiyle bir grup askerin karargahtan ayrılması için emir verildiğini anlatan M.K, bunun üzerine evine gittiğini sözlerine ekledi.

Tanık S.Ü, 15 Temmuz'da izin alarak Çorum'a gittiğini, darbe girişimine ilişkin haberler üzerine karargahı aradığını ancak telefonlarına cevap verilmediği kaydetti.

Bunun üzerine gece saatlerinde Ankara'ya geldiğini vurgulayan S.Ü, darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından, karargahtaki mesaisine devam ettiğini anlattı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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