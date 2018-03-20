KKK personeline ilişkin darbe davası

Kafalı, kamuflajlarını giyerek albay Yılmaz'ın yanına gittiklerinde 5-6 kişilik bir grupla binadan çıkarak kışla içerisinde gezindiklerini, daha sonra askerler tarafından getirilen Tuncay albayın, kendisine neler olduğunu sorması üzerine, tatbikat olduğunu ilettiğini ifade etti.

Destek Grup Komutanı Albay Tuncay Polat'ın derdest edilmesi olayını sonradan öğrendiğini, bunu tatbikatın bir parçası olarak düşündüğünü ileri süren Kafalı, savunmasına şöyle devam etti:

"Tuncay albayın yanına iki astsubay geldi. Bunlardan birisi Mehmet Akkuş idi. Araca bindiler. Bana da araca binmemi söylediler. Araçla 3 Nolu nizamiyeden çıkış yaptık. Tuncay albay bana tekrar bunun ne tatbikatı olduğunu sordu. Ben de terör ile ilgili bir tatbikat olabileceğini ifade ettim.

Bu esnada Akıncı Üssü'ne geldik. Benim amacım bir an önce kendi kışlama, oradan da evime gitmekti. Tuncay albayı bıraktık, iki astsubay ile birlikte saat 00.30 civarında kışlaya giriş yaptık. Ben 2 Nolu nizamiye bölgesinde araçtan indim. Kışlada emniyet tedbiri aldıklarını gördüm. Daha sonra odama çıktım. Odamda televizyondan saat 01.00 civarında ülke genelinde darbe girişimi olduğunu öğrendim."

Kışladan çıkmak istediğini komutanlarına bildirdiğini ancak dışarısının güvensiz olduğunu gerekçesiyle komutanların izin vermediklerini öne süren Kafalı, saat 10.00 gibi kışlayı terk ettiğini daha sonra ilk mesai gününde gözaltına alındığını söyledi.