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KKK personeline ilişkin darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 150 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 12'si firari, 150 kişinin yargılandığı davada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski üsteğmen Kurtuluş Kafalı, olay tarihinde KKK Tayin Daire Başkanlığında görevli olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı gün devam eden işlerinden dolayı mesaiyi terk etmediğini ileri süren Kafalı, saat 21.00 civarında Fatih üsteğmenin odasına gelerek albay Hasan Yılmaz'ın aradığını kamuflajları giyerek hızlı şekilde yanına gelmelerini söylediğini aktardı.

Kafalı, kamuflajlarını giyerek albay Yılmaz'ın yanına gittiklerinde 5-6 kişilik bir grupla binadan çıkarak kışla içerisinde gezindiklerini, daha sonra askerler tarafından getirilen Tuncay albayın, kendisine neler olduğunu sorması üzerine, tatbikat olduğunu ilettiğini ifade etti.

Destek Grup Komutanı Albay Tuncay Polat'ın derdest edilmesi olayını sonradan öğrendiğini, bunu tatbikatın bir parçası olarak düşündüğünü ileri süren Kafalı, savunmasına şöyle devam etti:

"Tuncay albayın yanına iki astsubay geldi. Bunlardan birisi Mehmet Akkuş idi. Araca bindiler. Bana da araca binmemi söylediler. Araçla 3 Nolu nizamiyeden çıkış yaptık. Tuncay albay bana tekrar bunun ne tatbikatı olduğunu sordu. Ben de terör ile ilgili bir tatbikat olabileceğini ifade ettim.

Bu esnada Akıncı Üssü'ne geldik. Benim amacım bir an önce kendi kışlama, oradan da evime gitmekti. Tuncay albayı bıraktık, iki astsubay ile birlikte saat 00.30 civarında kışlaya giriş yaptık. Ben 2 Nolu nizamiye bölgesinde araçtan indim. Kışlada emniyet tedbiri aldıklarını gördüm. Daha sonra odama çıktım. Odamda televizyondan saat 01.00 civarında ülke genelinde darbe girişimi olduğunu öğrendim."

Kışladan çıkmak istediğini komutanlarına bildirdiğini ancak dışarısının güvensiz olduğunu gerekçesiyle komutanların izin vermediklerini öne süren Kafalı, saat 10.00 gibi kışlayı terk ettiğini daha sonra ilk mesai gününde gözaltına alındığını söyledi.

Sanık eski teğmen İbrahim Denizhan da olay tarihinde İstihkam Daire Başkanlığında görevli olduğunu saat 18.00'de mesai bitiminde işlerinin yoğunluğundan dolayı çıkmayarak karargahta kaldığını savundu.

Denizhan, saat 19.00 sıralarında İstihkam Daire Başkan Vekili İsmail İnal'ın kendisine makamında bulunan telefonlara bakmasını emrettiğini, bunun üzerine makama geçerek televizyon izlediğini ifade etti.

Kısa süre sonra İnal'ın odaya döndüğünü, kendisine dışarıda bazı olayların olduğunu ve bu nedenle çevre emniyetini takviye etmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Denizhan, "Bunun üzerine eğitim elbisemi giyerek binanın bahçesinden kantin girişine geçtik. Oradan 2 Nolu nizamiye yakınlarına geçtim." diye konuştu.

O bölgede bekledikleri sırada rütbeli personelin son dönemdeki terör saldırıları hakkında konuştuklarına şahit olduğunu belirten Denizhan, "Yaşanan olayları görünce Kara Kuvvetleri Karagahı'na bir saldırı olabileceğini düşündük. Oradan bir albay çevre emniyetini sağlayacağımızı söyledi. Orada silah dağıtılıyordu, ben de aldım. 3 Nolu nizamiyede sabaha kadar bekledim." dedi.

Duruşmada savunma yapan eski astsubay Zülküf Orak da üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ KKK personeline ilişkin darbe davası

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