KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

Öztürk, savunmasına şöyle devam etti:

"Ben burada iken 15 metre uzaklıktaki 1 No'lu nizamiyeden tanımadığım birisi 'Arkadaşlar, herkes bir tane silah alsın' dedi. Bunun üzerine oraya gittim ve G3 piyade tüfeği, şarjör ve hücum yeleği alarak ağaçlı bölgeye geçip beklemeye başladım. Bu süre içerisinde eve gitmek istedim ancak dışarıdaki kargaşadan dolayı karargahın daha güvenli olabileceğini düşündüm ve eve gitmedim. Gece boyunca hiçbir olaya karışmadım."

Darbe girişimini eve gidince öğrendiğini öne süren Öztürk, tahliyesini talep etti.

Sanık eski yüzbaşı Adem Yıldırım da olay tarihinde Tayin Daire Başkanlığında görev yaptığını, olay günü dışarıda yemekteyken İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığı haberini gördüğünü, alçak uçuş yapan jetleri gördüğünde ise olağanüstü bir durum olduğunu anladığını ifade etti.

Yıldırım, bunun üzerine sivil kıyafetli olarak karargaha gittiğini orada şube müdürü Murat Yüksel'in askeri kıyafetlerini giymesini emretmesi üzerine kıyafetlerini değiştirerek nizamiyeye gittiğini beyan etti. Kışla bahçesinde saat 01.00- 02.00 arasında binbaşı Fikri Pehlivanlı ile görüştüğünü ifade eden Yıldırım, "Bahçede yaptığımız görüşmede Fikri binbaşı bana kışlanın güvenliğinin alınacağını söyledi. Ben de çevrede tek başıma dolaşmaya ve hiç birşeye bulaşmamaya özen gösterdim." diye konuştu.