KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

"Nizamiyedeki televizyondan ülkede olanları izledim." ifadesini kullanan Gökmen, daha sonra Kızılçam ile birlikte kışla içindeki nöbet yerlerine devriye attığını ve daha sonra 2 No'lu nizamiyede beklediğini öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gün mesaisini bitirdikten sonra evine gittiğini, televizyondan kalkışmaya yönelik haberleri gördükten sonra şube müdür vekili binbaşı Leven Akçaoğlu'nu aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Gökmen, "Kamuflajlarımı giyerek iş yerine gitmeye karar verdim. Karargahta önce çalışma odama gittim. Başçavuş Yalçın Kızılçam bana terör saldırısı olabileceğini, emniyet tedbirleri alındığını söyledi." dedi.

Koridora çıktığında personel başkanının odasının açık olduğunu ve içeride olmadığını, kuvvet komutanın makamında olabileceğini düşündüğünü belirten Akkuş, "Telefonla Kuvvet Komutanının makamını aradığımda Nuh albay personel başkanının Akıncı'ya gittiğini söyledi. Kendisine ulaşmak maksadıyla makam aracını alarak 3 No'lu nizamiyeye gittim, araç çıkışının yasak olduğu söylendi ve karargaha döndüm." diye konuştu.

Yaşadıklarının tamamını samimi bir şekilde anlattığını, uzun tutukluluk süresinden dolayı ailesinin mağdur olduğunu belirten Gökmen, tahliye talebinde bulundu.

Gökmen, ilerleyen saatlerde Levent binbaşı ile birlikte Destek Kıtalarına gittiklerini, oradaki askerlerin emniyetini aldıklarını, sabah olunca da sivil kıyafetlerini giyerek eve gittiğini beyan etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay Tuncay Polat'ı derdest ettiğine yönelik müşteki beyanlarını reddeden Akkuş, savunmasına şöyle devam etti:

"Binbaşı Ercan Buyur ile karşılaştım. Kendisine durumu anlattım. O da Albay Tuncay Bolat ile görüşmemi söyledi. Tam odasına girmiştim ki arkadan bir kişi beni tutarak 'Sen çık.' dedi. Ben de haberci odasına geçtim. Tekrar odasına baktığımda kendisini göremedim. Habercisine sordum, 'Komutanlarımız ile birlikte aşağı indiler.' dedi. Ben de aşağıya indim. Aracı kullanacak personel arıyorlardı. Kullanabileceğimi söyledim. Amacım Akıncı'ya gitmekti. Araçta Tuncay Polat vardı. Ben onun da Akıncı'ya gitmek istediğini düşündüm. Bana personel başkanını sordu, Akıncı'da olduğunu söyledim."

Akkuş, Akıncı Üssü'ne gittiklerinde nizamiyede kendilerini teğmenlerin durdurduğunu, onlara Personel Başkanını sorduğunda bölgeyi terk etmesini söylediklerini, ardından Tuncay Polat'ın araçtan inerek diğerleriyle birlikte Akıncı Üssü'ne girdiğini beyan etti. Bunun üzerine tekrar karargaha döndüğü söyleyen Akkuş, bir süre televizyondan yaşananları takip ettiğini ardından evine gittiğini belirtti.

FETÖ'cü olmadığını ve darbe girişimine katılmadığını savunan Akkuş, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.