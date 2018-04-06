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KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, ara karar öncesi mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın bu haftaki duruşmaları için belirlenen müşteki ve tanıkların beyanları alındı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereğince, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerinin alan mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Altun'a mütalaasını sunması için söz verdi.

Savcı Altun, "sanıkların üzerine atılı suçun niteliği", "delil durumu" ve "adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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