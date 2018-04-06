KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın bu haftaki duruşmaları için belirlenen müşteki ve tanıkların beyanları alındı.
Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereğince, dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerinin alan mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Altun'a mütalaasını sunması için söz verdi.
Savcı Altun, "sanıkların üzerine atılı suçun niteliği", "delil durumu" ve "adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.
Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum