KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanık olarak dinlenen F.E, 15 Temmuz'da KKK İstihbarat Başkanlığında görev yaptığını belirtti.

Karargahta rutin işlerine devam ettiği sırada saat 20.30 civarında mesai arkadaşı Mesut Rahat'ın odada askeri kamuflajlarını giydiğini gördüğünü aktaran F.E, "Neden giydiğini sordum. Kıyafetlerini denediğini söyledi, çok önemsemedim. Aşağıda bulunan büfeye inerken asansörde Erhan Caha ile karşılaştım, o da kamuflajlıydı. Bu durumu garipsedim." diye konuştu.

F.E, büfeden ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra İstihbarat Başkanlığı katına çıktığını, televizyondan Başbakanın açıklamasını izlediğini, bunun üzerine İstihbarat Başkanı Tümgeneral Mehmet Göktan'ı arayıp durumu izah ettiğini söyledi.

Odasına giderken eski binbaşı İbrahim Başpınar'ın yanına uğradığını ifade eden F.E, " İbrahim'e neler olduğunu, olanlardan bizim neden haberimizin olmadığını sordum. Bana ‘Senin haberin olsa herkesin haberi olurdu. Başladı artık herkesin anasını sinkaf edeceğiz' dedi. Yanından ayrıldım, iki arkadaşım ile birlikte karargah dışına çıkmaya karar verdik. Tümgeneral Mehmet Göktan'ı tekrar aradım, o da dışarı çıkmamızı söyledi." dedi.