KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

Genelkurmay Başkanlığında 15 Temmuz 2016'da düzenlenen terörle mücadele toplantısına katıldığını ve saat 16.30 civarında eski Genelkurmay İkinci Başkan Yaşar Güler'in önüne bir not konulduğunu ve toplantıdan ayrıldığını ifade eden E.B, "Saat 17.00 gibi toplantıya ara verildi, ben akşam Gazi Orduevi'ndeki düğün nedeniyle toplantının ikinci kısmına girmemek için emekli Tümgeneral Mehmet Okkan'dan izin isteyerek eski Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu ile birlikte Genelkurmay Başkanlığından ayrılarak KKK'ya geldik." dedi.

"Düğün salonundan dışarı çıktığımızda helikopter sesleri geliyordu, saat 22.30 civarında düğünden ayrılarak evime gittim. Olayın darbe girişimi olduğunu basından öğrendim, KKK Harekat Merkezini aradım, eski albay Atilla Tanrıseven telefonu açtı. Neler olduğunu sorduğumda bana 'Komutanım bir anormallik yok.' dedi. Ardından eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nu arayarak kendisine de neler olduğunu sordum. O da 'Herhangi bir problem yok, ayağınızı uzatıp rahat rahat çayınızı kahvenizi için.' dedi. Amirimi arayarak mesaiye gelip gelmeyeceğimi sordum, emrini beklememi söyledi. 15 Temmuz ile ilgili anlatacaklarım bu şekildedir."

Tanık eski er E.A,15 Temmuz 2016'da KKK 3 No'lu Nizamiyesinde kayıt görevlisi olduğunu ve saat 21.00 sularında nizamiyeye 3-4 rütbelinin geldiğini ve bu kişilerden ikisinin sanıklardan eski üsteğmenler Bayram Üstündağ ve Emrah Çelebi olduğunu ileri sürdü.

E.A, "Bu kişiler tatbikat olduğunu, kapıyı kilitlememi söylediler. Telefonlara cevap vermemi engellediler, ilerleyen saatlerde açık olan televizyonu kapattılar, içlerinden bir kişi benim telefonumu aldı, olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti, çoğu şeyi hatırlamıyorum, hatırladıklarım bunlardan ibarettir." diye konuştu.