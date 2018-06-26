HABER

KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tanık olarak dinlenilen E.B, 15 Temmuz'da KKK İstihbarat Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığını belirtti.

Genelkurmay Başkanlığında 15 Temmuz 2016'da düzenlenen terörle mücadele toplantısına katıldığını ve saat 16.30 civarında eski Genelkurmay İkinci Başkan Yaşar Güler'in önüne bir not konulduğunu ve toplantıdan ayrıldığını ifade eden E.B, "Saat 17.00 gibi toplantıya ara verildi, ben akşam Gazi Orduevi'ndeki düğün nedeniyle toplantının ikinci kısmına girmemek için emekli Tümgeneral Mehmet Okkan'dan izin isteyerek eski Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu ile birlikte Genelkurmay Başkanlığından ayrılarak KKK'ya geldik." dedi.

- "Ayağınızı uzatıp, rahat rahat çayınızı kahvenizi için"

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da köprülerin kapatıldığını eşinin aranmasıyla öğrendiğini söyleyen E.B, şöyle devam etti:

"Düğün salonundan dışarı çıktığımızda helikopter sesleri geliyordu, saat 22.30 civarında düğünden ayrılarak evime gittim. Olayın darbe girişimi olduğunu basından öğrendim, KKK Harekat Merkezini aradım, eski albay Atilla Tanrıseven telefonu açtı. Neler olduğunu sorduğumda bana 'Komutanım bir anormallik yok.' dedi. Ardından eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nu arayarak kendisine de neler olduğunu sordum. O da 'Herhangi bir problem yok, ayağınızı uzatıp rahat rahat çayınızı kahvenizi için.' dedi. Amirimi arayarak mesaiye gelip gelmeyeceğimi sordum, emrini beklememi söyledi. 15 Temmuz ile ilgili anlatacaklarım bu şekildedir."

Tanık eski er E.A,15 Temmuz 2016'da KKK 3 No'lu Nizamiyesinde kayıt görevlisi olduğunu ve saat 21.00 sularında nizamiyeye 3-4 rütbelinin geldiğini ve bu kişilerden ikisinin sanıklardan eski üsteğmenler Bayram Üstündağ ve Emrah Çelebi olduğunu ileri sürdü.

E.A, "Bu kişiler tatbikat olduğunu, kapıyı kilitlememi söylediler. Telefonlara cevap vermemi engellediler, ilerleyen saatlerde açık olan televizyonu kapattılar, içlerinden bir kişi benim telefonumu aldı, olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti, çoğu şeyi hatırlamıyorum, hatırladıklarım bunlardan ibarettir." diye konuştu.

- "Kantine kilitlediler"

Tanık eski er D.O.İ. de 15 Temmuz 2016'da KKK kışla kantininde görevli olduğunu, mesaisine gündüz normal şekilde devam ettiğini ancak akşam saatlerinde tanımadığı rütbelilerin gelerek siber saldırı olduğu gerekçesiyle cep telefonlarını aldıklarını ve bir süre kantin kapılarını kilitleyerek içeride alıkonulduklarını anlattı.

İlerleyen saatlerde kapıların açıldığını ve Destek Grup Komutanlığı bölgesine gittiğini söyleyen D.O.İ, "Sabah saatlerinde bana tekrar kantini açtırdılar, kantine gelen kişilerin isimlikleri yoktu, kantinden eşofman alıp giyerek kışladan ayrıldılar." dedi.

Duruşmaya yarın tanık beyanlarıyla devam edilecek.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
- Yeni havalimanına milyonluk - Yeni havalimanına milyonluk "follow me" araçları
İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Komutanlığı KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

İlginizi Çekebilir

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Villanın havuzunda korkunç ölüm

Villanın havuzunda korkunç ölüm

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.