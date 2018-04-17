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KKTC açıklarında 13 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Tatlısu beldesi açıklarında yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tatlısu beldesi açıklarında yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tatlısu beldesi açıklarında bir grup göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, "Travila" isimli teknede Bangladeş uyruklu 13 kaçak göçmeni ve kaptanı yakaladı.

Karaya çıkartılan kaptan ile kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Girne Kaza Mahkemesine sevk edildi.

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Bangladeşli göçmen KKTC yasadışı göçmen

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