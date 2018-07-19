KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarıldıktan sonra Silifke ilçesinde hastanede tedavi altına alınan 36 göçmenden 26'sı taburcu edildi.
Ekipler tarafından dün kurtarıldıktan sonra ilçedeki hastaneye getirilen göçmenlerden 26'sının tedavileri tamamlandı. Taburcu edilen 26 kişi diğer göçmenlerin de bulunduğu Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'na götürüldü.
Hastanede 1'i çocuk 10 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu kişilerden ikisinin yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.
- İfadeleri alınıyor
Bu arada, biri Iraklı, diğerleri Suriyeli 52 göçmen, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye götürüldü.
İlçedeki jandarma karakolu ve polis merkezine götürülen göçmenlerden 39'unun ifadesi tamamlandı.
Bu arada, göçmenlerin tekneye bindikleri noktayla ilgili sağlıklı bilgi veremedikleri ancak bazılarının teknenin su alınca battığını söylediği öğrenildi.
Göçmenlerin, ifadelerinin ardından Mersin Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.
Dün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürülmüş, diğer 102 kişi ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirilmişti.
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