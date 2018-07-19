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KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

Cesetlerine ulaşılan 19 kişinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı - Hayatını kaybedenlerden 5'inin kimliği tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişinin otopsi işlemleri sona erdi.

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan 2'si kadın 19 kişiden 5'inin kimliğinin tespit edildi.

Cenazeler, işlemlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla kentteki çeşitli mezarlıkların morguna kaldırıldı.

Batan teknedeki grupta yakınları bulunan çok sayıda Suriyeli ise teşhis için Adli Tıp Kurumuna geldi.

Suriyeli Ali Litto, kuzeninin batan teknede olduğunu belirterek "Nereye gidecekleri konusunda bir bilgim yok. Hayatını kaybedenler arasında olup olmadığını belirlemek için buraya geldim. Onu sağ bulmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Dün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 19 kişinin cesedi, otopsi işlemleri için morga konulmuştu.

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