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KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

Teknede akrabaları bulunan bazı Suriyeliler, yakınlarıyla ilgili bilgi almak amacıyla Mersin'in Silifke ilçesine geldi - Göçmenlerin bulunduğu yurda giden bir Suriyeli, üç yakınının da öldüğünü öğrendi

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarılanların bazı akrabaları, yakınlarıyla görüşmek için Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Göçmenlerin bulunduğu Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'na giden Suriyeliler, yakınları hakkında bilgi alabilmek için yetkililerle görüştü.

Pansiyondan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Eymen Ubeyd, teknede bulunan üç yakınının öldüğünü öğrendiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi.

Halid Revaf da teknede tanıdıklarının olduğunu anlatarak, onlarla ilgili bilgi almak için ilçeye geldiğini belirtti.

Bu arada, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade alma işlemleri de sürüyor.

İlçedeki jandarma karakolu ve polis merkezine götürülen göçmenler ifadesi alındıktan sonra Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'na getiriliyor.

Tüm ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmenlerin Mersin Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

Dün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürülmüş, diğer 102 kişi ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirilmişti.

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