KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarıldıktan sonra Mersin'in Silifke ilçesine getirilen göçmenlerden 90'ı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kurtarma operasyonun ardından Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda konaklatılan göçmenlerin, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 6 savcının koordinesinde ifadeleri tamamlandı.
Göçmenlerden 90'ı jandarma ekiplerinin kontrolünde kaldıkları pansiyondan otobüslere bindirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Arasında bir çocuğun da bulunduğu 12 göçmenin Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Önceki gün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 civarında bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cesedine ulaşılmıştı. Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürülmüş, diğer 102 kişi ile 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirilmişti.
Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 19 kişinin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla kentteki çeşitli mezarlıkların morguna kaldırılmıştı.
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