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KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerin tamamının kimlikleri tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişinin tamamının kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

Teknenin batması sonucu ölen 19 kişiden dün isimleri belirlenen 5 kişinin ardından diğerlerinin de kimlikleri tespit edildi.

Yaşamını yitirenler arasında Muhammed Abdul Hamid Diben, Biesen Ahmed, Ahvat Şemali, Mamoun Muhammed Hamdu, Hani Abdul Ahmed, Hasan Mustafa ve Ziyat Elhüseyin'in cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, yapılan otopside hayatını kaybedenlerden bir kadının yaklaşık 7 aylık hamile olduğu belirlendi.

Batan teknedeki yakınlarından haber alamayan çoğunluğu Suriye vatandaşı birçok kişi de kimlik tespiti için cesetlerin getirildiği Adana Adli Tıp Kurumu'na başvurdu.

- Olay

Önceki gün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmış, kayıp bir çok kişiyi bulmak için de arama çalışması başlatılmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 19 kişinin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla kentteki çeşitli mezarlıkların morguna kaldırılmıştı.

Cesetlerden 5'inin kimliği belirlenmiş, bu kişiler arasındaki Irak uyruklu Dhuha Junaid Salim'in (19) cenazesi Belçika'dan Adana'ya gelen ağabeyi Ahmet Junaid Salim'e teslim edilmişti.

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