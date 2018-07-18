HABER

KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığından, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği kaydedildi - Tekneden 103 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilerek kayıp olduğu belirlenen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine devam edildiği bildirildi - Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Barbaros Fırkateyni de arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi

Sahil Güvenlik Komutanlığından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekiplerin, 103 göçmeni sağ olarak kurtardığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik unsurlarının intikali sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon kurularak ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, saat 10.34'te göçmenlerin Mersin'in Silifke ilçesi İncekum sahilinin yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik uçağı, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botundan oluşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, KKCT Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Sahil Güvenlik gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir 1 helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan arama kurtarma faaliyetiyle 103 göçmen sağ olarak kurtardı. Aramalarda 19 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Hayati tehlikesi olan bir göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye gönderildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine devam ediliyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Barbaros Fırkateyni de arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti

İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide yapılan 102 göçmenin, arama çalışmalarının tamamlanmasın ardından bugün Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
İstanbul'da yağmur ve dolu (3)İstanbul'da yağmur ve dolu (3)
Ölüm ilanını kendisi hazırlayan Halim Ağaoğlu, son yolculuğunu uğurlandıÖlüm ilanını kendisi hazırlayan Halim Ağaoğlu, son yolculuğunu uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknesinin batması

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap!

Her yerde aranıyordu! Kayıp Elif Özdemirkan'dan yeni haber

Her yerde aranıyordu! Kayıp Elif Özdemirkan'dan yeni haber

Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.