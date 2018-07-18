HABER

KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 20:56 | Son Güncelleme

Tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi - Bazı göçmenler liman sahasındaki ambulanslarla hastaneye götürülürken, durumu iyi olanlara Türk Kızılayı tarafından yemek ikram edildi

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında meydana gelen olay sonrası Türk ve KKTC Sahil Güvenlik komutanlıkları unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan çalışmalar sonrası kurtarılan 103 göçmen için bölgeden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan biri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye götürülürken, 102'si ise Türkiye'ye gönderildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı botlarla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen göçmenlerden bazıları liman sahasında bekleyen ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Durumu iyi olanlara ise Türk Kızılayı tarafından alanda kurulan masalarda yemek ikram edildi.

Limana getirilen 19 göçmenin cenazesinin ise olayla ilgili görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltındaAdnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında
Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurduMelih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC Mersin

En Çok Okunan Haberler

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.