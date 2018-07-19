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KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 05:03 | Son Güncelleme

Olayda hayatını kaybeden 19 kişinin cesetleri otopsi işlemleri için Adana'ya nakledildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu ulaşılan 19 kişinin cesetleri Adana'ya getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen cesetler, jandarma ve polis ekipleri tarafından araçlardan indirildi.

Cesetler daha sonra otopsi işlemleri için morga konuldu.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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adana Adana Adli Tıp Kurumu göçmen KKTC Mersin

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