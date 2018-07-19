KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarıldıktan sonra Silifke ilçesinde hastanede tedavi altına alınan göçmenleri ziyaret etti.
Vali Su, beraberindeki Silifke Kaymakam Şevket Cinbir ile Silifke Devlet Hastanesine giderek başhekim Özgür Ozan Karak'dan 1'i çocuk 36 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Göçmenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Su, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Bu arada, durumları iyi olan göçmenler ise geceyi Taşucu Meslek Lisesinin yurdunda geçirdi.
Dün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürülmüş, diğer 102 kişi ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirilmişti.
Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler
19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Bu şehir yaza hasret!
Okuyucu Yorumları 0 yorum