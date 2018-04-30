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KKTC Çalışma Bakanı: 1 Mayıs'ta açık iş yerlerinden alışveriş yapmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs'ta açık olan iş yerlerinden, marketlerden alışveriş yapılmaması ve hizmet sektöründen hizmet alınmaması çağrısı yaptı.

KKTC Çalışma Bakanı: 1 Mayıs'ta açık iş yerlerinden alışveriş yapmayın

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs'ta açık olan iş yerlerinden, marketlerden alışveriş yapılmaması ve hizmet sektöründen hizmet alınmaması çağrısı yaptı.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili açıklama yaptı. 1 Mayıs'ta özel sektörün, çalışanlarına 1'e 2 ödeme zorunluluğu bulunduğunu belirten Bakan Çeler, bu kuralı uygulamayanlara cezai işlem yapılacağını belirterek, haklarını alamayanların Bakanlığa başvurmasını istedi.
'EN BÜYÜK MÜFETTİŞ HALKTIR'
Yarın açık olan marketlerden alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan Çeler, "Gelin 1 Mayıs'ta dışarıdan yemek çağırmayalım, herhangi bir kafeye gitmeyelim, alışverişi bir gün önceden yapıp o gün alışverişe gitmeyelim. O günü tatil olarak emekçiye verdirmeyenlere cezayı hep birlikte uygulayalım" dedi. Çeler, 1 Mayıs'ta saat 11.00'den sonra marketlerin kapalı olacağını belirterek, açık marketlerden de alışveriş yapılmamasını istedi. Çeler, "1 Mayıs'ta hiçbir marketten alışveriş yapmayın, hizmet sektöründen hizmet almayın. En büyük müfettiş halktır" ifadelerini kullandı.
Çeler, gelecek yıl devlet dairelerinin yanında özel sektörün de tatil olması yönünde çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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