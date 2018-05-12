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KKTC Çalışma Bakanı 'geç kaldığı' iddiası ile uçağa alınmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma Bakanı Zeki Çeler, "Geç kaldınız" denilerek uçağa alınmaması nedeniyle olay çıkardığı iddiası ile ilgili olarak, "Geç kalmadım.

KKTC Çalışma Bakanı 'geç kaldığı' iddiası ile uçağa alınmadı

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma Bakanı Zeki Çeler, "Geç kaldınız" denilerek uçağa alınmaması nedeniyle olay çıkardığı iddiası ile ilgili olarak, "Geç kalmadım. Ulaştırma Bakanı soruşturma başlatılması talimatı verdi" dedi.
KKTC'den Adana'ya Dünya Engelliler Birliği Kongresi'ne gitmek için Ercan Havalimanı'na gelen Çeler'e, sivil havacılık yetkilileri iddiaya göre, "Sayın Bakan uçağa geç kaldınız, uçağa sizi alamıyoruz" dedi. KKTC medyası, konuyla ilgili olarak Çeler'in VIP görevlilerini azarladığını yazarken, Bakan Çeler, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uçağa alınmadığının doğru olduğunu" söyledi.
Uçağın 09.15'te kalkışının olduğunu belirten Çeler, "Sivil havacılık görevlileri, görevlerini yapmadı. Alana geç geldiğimi iddia ettiler ama kamera görüntülerinde alana 08.47'de giriş yaptım. Uçak ise 09.30'da kalktı. Önceden uçağın kapısını kapattılar" dedi.
Olay sonrasında Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın da havaalanına geldiğini anlatan Çeler, "Bakan Bey toplantı yaptı ve olay ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi" diye konuştu. Çeler ve heyeti, bir sonraki uçak ile Adana'ya gitti. Şirket yetkililerinin de, Çeler ve ekibinden özür dilediği öğrenildi.

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