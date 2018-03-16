KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’tan çıkacak doğalgazın İsrail gazıyla birleştirilip Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasının hem maliyet hem de sürat açısından daha uygun olacağını söyledi.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'i kabul etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu ziyaretin faydalı olduğunu aktardı.

Yıllardır Kıbrıs’ta çok haksız bir durumun söz konusu olduğunu belirten Akıncı, Rum tarafının tüm adanın sahibinin kendisi olduğunu zannettiğini anlattı.

Doğu Akdeniz’de bölge devletlerini de işin içine katarak çeşitli ortaklıklar kurmanın mümkün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirdiğine işaret eden Akıncı, "Kıbrıs’tan çıkacak gazı İsrail gazıyla birleştirip Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmak hem maliyet hem de sürat açısından daha uygun bir formül olacak." dedi.

"Rum tarafının en temel sorununun, Kıbrıs’ı ve denizlerini sadece kendilerine ait görmeleri ve kendi egemenlik alanları olarak tanımlamaları" olduğunu dile getiren Akıncı, bu yanlış davranışların gerginlikten başka bir şeye yaramadığını ifade etti.