KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’tan çıkacak doğalgazın İsrail gazıyla birleştirilip Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasının hem maliyet hem de sürat açısından daha uygun olacağını söyledi.
Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'i kabul etti.
Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu ziyaretin faydalı olduğunu aktardı.
Yıllardır Kıbrıs’ta çok haksız bir durumun söz konusu olduğunu belirten Akıncı, Rum tarafının tüm adanın sahibinin kendisi olduğunu zannettiğini anlattı.
Doğu Akdeniz’de bölge devletlerini de işin içine katarak çeşitli ortaklıklar kurmanın mümkün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirdiğine işaret eden Akıncı, "Kıbrıs’tan çıkacak gazı İsrail gazıyla birleştirip Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmak hem maliyet hem de sürat açısından daha uygun bir formül olacak." dedi.
"Rum tarafının en temel sorununun, Kıbrıs’ı ve denizlerini sadece kendilerine ait görmeleri ve kendi egemenlik alanları olarak tanımlamaları" olduğunu dile getiren Akıncı, bu yanlış davranışların gerginlikten başka bir şeye yaramadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafında kendisine yönelik "Rum lider Anastasiadis'le yemekli buluşmayı reddetti” eleştirilerini doğru bulmadığını belirterek, şöyle konuştu:
“Bizim reddettiğimiz bir durum yok. Eğer tutumlarda bir farklılaşma olmazsa kendimizi yeniden başlamadan bitecek bir sürecin içinde bulmak istemeyiz. Bizim arzu ettiğimiz Crans Montana’da sergilenmeyen uzlaşma tutumu ortaya çıkacaksa bunu görmek ve ondan emin olmak istiyoruz. Aksi takdirde çıkmazı yeniden mühürlemek kimseye bir şey kazandırmaz."
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell de Kıbrıs’ta olmaktan mutlu olduğunu ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmeler yaptığını anlattı.
Görüşmede, ABD’nin Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması yönündeki desteğini belirttiğini kaydeden Mitchell, "- "ABD’nin Kıbrıs’a olan ilgisi ilerleyen günlerde de artarak devam edecek" diye konuştu.
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