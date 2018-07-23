KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul ettti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.
Yaklaşık iki saat süren görüşmede, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, görüşme sürerken, "İki Toplumlu Barış İnisiyatifi" üyeleri Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı. Grup üyeleri Rumca, Türkçe ve İngilizce "Çözüm ve Barış Hemen Şimdi" yazılı pankartlar açtı.
Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelen BM temsilcisi Lute, bu sabah da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.
Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış, geçen yıl Temmuz ayında İsviçre'nin Crans Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.
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