KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunu konusunda istişareleri yürütecek üst düzey yetkili olarak görevlendirilen Jane Holl Lute'ye ilişkin, "Lute’nin gelişi, sonu gelmez yeni bir müzakere sürecinin başı olarak görülmemeli, kısa sürede sonuç odaklı stratejik bir anlayışı pakete dönüştürebilir miyiz ve bu konuda sonuç alabilir miyiz bunun bir arayışı olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Temsilcisi Spehar ile 17 Temmuz’da yapılacak BM Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınacak olan Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresi konularını görüştüklerini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunu konusunda istişareleri yürütecek üst düzey yetkilisi olarak görevlendirilen Jane Holl Lute ile 23 Temmuz ile başlayan haftada görüşebileceklerini söyleyen Akıncı, Lute’nin belirtilen çerçevede görevlendirilmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafının olumlu görüşlerini Nisan ayında BM'ye ilettiğini kaydetti.