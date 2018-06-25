KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı İnce'yi tebrik etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi telefonla arayarak seçimlerde ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akıncı İnce’yi arayarak, seçimlerde ortaya koyduğu mücadele ve demokrasiye yaptığı önemli katkı nedeniyle tebrik etti.

Akıncı dün de seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.

