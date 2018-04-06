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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan AA'ya kutlama mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Akıncı: - "Anadolu Ajansı'nın 98’inci yılını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına içtenlikle kutlar, tüm yönetici ve çalışanlarına başarılar dilerim"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anadolu Ajansının (AA) 98’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında, AA'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, "Anadolu Ajansının 98’inci yılını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına içtenlikle kutlar, tüm yönetici ve çalışanlarına başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü Cumhurbaşkanı Akıncı

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