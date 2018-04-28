HABER

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Uluçay ve beraberindekiler, Beypazarı ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindekiler, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Uluçay, beraberindeki KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ve milletvekilleriyle kentin tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı'na geldi.

İlçede Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın karşıladığı Uluçay ve beraberindekiler, ilçenin tarihi mekanları ile müzelerini gezdi.

Uluçay ziyaretleri sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmek için Türkiye'ye geldiğini anımsattı.

Erdoğan ve Kahraman ile görüşmesi sonrası Beypazarı'na geldiklerini anımsatan Uluçay, şu ifadeleri kullandı:

"Tuncer Kaplan beyle görüştük ve bizi gezdirdi. Açıkçası çok etkilendim. Kaplan ve ekibi yıllardır Beypazarı’nın turistik, tarihi ve kültürel yapısını koruyor. İlçe bu yönüyle gerek ülke içi turizmine, gerekse ülkenin dışından gelen turistlere kendini gösteriyor, farkındalığı ciddi anlamda yaratmış bir ilçe."

Uluçay, tarihi mirasa verilen öneme işaret ederek, Beypazarı'nda gördükleri örneklerden yola çıkarak KKTC'de yapabilecekleri çalışmalar konusunda fikir edindiklerini sözlerine ekledi.

Gezi sonrası Kaplan'ın tablo ve gümüş tespih hediye ettiği Uluçay da Kaplan'a tablo armağan etti.

Adalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımıAdalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı
İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beypazarı

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.