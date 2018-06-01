KKTC'de 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren annenin ifadesi kan dondurdu

Kendisinden ayrılmak isteyen eşinden intikam almak için 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı öldüren anne Bilge Lord Kunduracı’nın ifadesinde pişman olmadığını belirttiği ortaya çıktı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de oturan Bilge Lord Kunduracı, 4 gün önce oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı öne sürüldü

'OĞLUMA BİR ÖMÜR HASRET OLSUN İSTEDİM'



Vatan gazetesinin haberine göre cinayeti oğlunu kendisinden boşanmak için harekete geçen eşinden intikam almak için işlediğini belirten Kunduracı, "Oğlumla birlikte fotoğrafını facebook'ta paylaşınca oğlumu elimden alacak korkum iyice arttı. Oğlumu elimden almaktansa oğluma bir ömür hasret olsun istedim. Bu nedenle oğlumu öldürdüm" dedi.

'GEL ŞİMDİ ÇOCUĞUNU AL'



Öte yandan cani anne Bilge Lord Kunduracı'nın vahşice bıçaklayarak öldürdüğü çocuğunun kanlı fotoğrafını ise çekip ayrılmak üzere olduğu eşi Ercan Kunduracı'ya WhatsApp'tan attığı belirlendi. Genç kadının eşine 'gel şimdi çocuğunu al' diye yazdığı da öğrenildi. Mahkemeye çıkarılıp tutuklanan cani annenin mahkeme ifadesinde ise suçlamaların kabul edip, "pişman değilim" diye açıklamada bulunması şaşkınlık yarattı.