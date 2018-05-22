KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

İğrenç olay KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın dışındaki Haspolat kentindeki mandırada meydana geldi. Mandırada suç üstü yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı

KEÇİYE TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI



Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Başkasına ait bir ağıla izinsiz girerek bir yaşındaki keçiye tecavüz ederken yakalanan 49 yaşındaki Abdülvahap Uğurlu polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, Uğurlu'yu tutuklayarak cezaevine gönderdi.



