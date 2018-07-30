KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

28 Temmz tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri çişleri Bakanlığı'na teslim edildi.
Yakalanan FETÖ'cüler arasında öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan olduğu belirtildi. Toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı. (İHA)
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