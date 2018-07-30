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KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

28 Temmuz Cumartesi günü KKTC'den Yunanistan'ın Rodos adasına kaçmaya çalışırken yakalanan firari 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

28 Temmz tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri çişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TESLİM ALDI

Yakalanan FETÖ'cüler arasında öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan olduğu belirtildi. Toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Yunanistan FETÖ İçişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türk milletini mülteci durumuna düşürdünüz Allah sizin belanızı versin bu yaptıklarınızın hesabını elbet bir gün ödeyeceksiniz o denizde Boğulan sabilerin hesabını elbet ödeyeceksiniz
memleket bunlarla dolu zaten birde dışarıdan geri ne alıyorsunuz bunları kurtulmuşken anlamış değilim
Bu fetö yü abd ye karşı Türkiye neden kullanmadı abd ye fetö yerleşmiş hazır. ..abd ye karşı ülkemiz menfaati için kullanabilirdi sülalesi hdp li hakan fidan mit müsteşarı. ..
Bu fetö işi göründüğü gibi kesinlikle değil. .BU ÜLKE BU İŞİ ARAŞTIRIR GEREKİRSE İDARİ GETİRİR BİR ÜLKE BU HALE GETİRİLİP HESABI SORULMADAN ÜSTÜ KAPATILAMAZ...ülkeyi medya ile uyutamazsiniz asıl fetöcü ler video yayınlıyor durmadan...kime hikaye okuyorsunuz...kadroyu siz kurdunuz siz dagitiyorsunuz...oyuncak mi babanızın çifligi mi lan bu ülke Cenab ı ALLAH BU ÜLKEYE BEDEL ÖDETENLERİ her kim münafık iki yüzlü ihanet içindeyse zaten ....bişey demeye gerek yok. Ülkenin bu hale gelip böyle bir düzeni adaleti sistemi hazmedecek bir meşrebe sahip değilim. .BEN MUSLUMANIM..hiçmi sorumlusu yokbuhalin
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