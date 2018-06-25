KKTC Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu'na kutlama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özersay'ın Çavuşoğlu'nu arayarak seçimlerde AK Parti'nin elde ettiği başarısından dolayı kutladığı bildirildi.
Görüşmede, sonuçların Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'a yakın bir zamanda Kıbrıs'a bir ziyaretin söz konusu olacağı bilgisini verdi.
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