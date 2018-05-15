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KKTC Dışişleri: Türkiye'nin garantörlüğünü anlayamayanlar Filistin'i dikkatle izlesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlileri katleden İsrail'i kınadı. Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının, güvenliğini sağlayacak etkili bir garanti sistemini neden talep ediyor olduğunu anlamakta zorlanan ya da anlamak istemeyenlerin Filistin’de yaşananları dikkatle izlemesinde yarar görüyoruz" denildi.

KKTC Dışişleri: Türkiye'nin garantörlüğünü anlayamayanlar Filistin'i dikkatle izlesin

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlileri katleden İsrail'i kınadı. Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının, güvenliğini sağlayacak etkili bir garanti sistemini neden talep ediyor olduğunu anlamakta zorlanan ya da anlamak istemeyenlerin Filistin’de yaşananları dikkatle izlemesinde yarar görüyoruz" denildi.
KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliama yapılan yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "ABD, uluslararası hukuk ve uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gereği hilafına Arap-İsrail savaşlarına benzer şekilde barışı tehlikeye atan yeni bir vahim hataya imza atmıştır. Dünyanın gözü önünde, insanların yaşam hakkını elinden alan bu olaylara sebebiyet vermesi nedeniyle ABD’yi ve sivillere karşı orantısız silahlı güç kullanmaktan çekinmeyen İsrail devletini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Uluslararası toplumu vahim gelişmeler karşısında tedbir almaya davet eden açıklamada, "Olaylar karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Türkiye’nin çağrısı ile olağanüstü toplanacak olmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Bahse konu toplantıda KKTC olarak yerimizi alıp, Filistin halkı ile dayanışmamızı ortaya koyarak uluslararası toplumun bir parçası olma irademizi bir kez daha göstereceğiz" denildi.
GARANTİLERİN ÖNEMİ
Ada'daki Türkiye'nin garantörlüğüne de dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"21'inci yüzyılda dünyanın gözü önünde sivillere karşı yaşanan bu şiddet olayları, bir toplumun var olabilmesi açısından güvenliğin aslında halen en önemli unsurlardan birisi olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk halkının, güvenliğini sağlayacak etkili bir garanti sistemini neden talep ediyor olduğunu anlamakta zorlanan ya da anlamak istemeyenlerin Filistin’de yaşananları dikkatle izlemesinde yarar görüyoruz."

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